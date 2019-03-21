Шевченко: Гра Роанлду змушує нас хвилюватися

Феноменальна форма Кріштіану Роналду змусить похвилюватися захисників збірної України перед першим матчем кваліфікації до Євро-2020.

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Про це заявив головний тренер збірної Андрій Шевченко.

"Роналду дійсно один з кращих футболістів в історії, я дуже сильно його поважаю. А то, яку форму він показує в останніх матчах, змушує нас хвилюватися. Це не тільки чудовий гравець, це символ команди, його повернення в збірну Португалії значно її посилить", - сказав коуч.