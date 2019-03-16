Алієв: Мені соромно за Динамо

Лондонський клуб знищив підопічних Хацкевича.
Про це розповів екс-півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв в інтерв'ю телеканалу Футбол.
"Тут треба причину шукати не в тренері. Тренер повністю виконує свою роботу. В першу чергу, причина в футболістах. Мені соромно, що зараз таке київське Динамо. Як таке може бути, що в Динамо немає нападника? Гармаш вже центрфорварда грає.
Результат після першого матчу ніяк не тиснув. Вони повинні були вийти й показати той футбол, в який вміють грати. Вони прекрасно продемонстрували 65 тисячам глядачів, що зараз представляє київське Динамо. Я побачив, що футболісти не відповідають рівню клубу. Вибачте, але я вже давно не пам'ятаю, щоб над командою так знущалися", – сказав Алієв.
Нагадаємо, Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Також, Саленко назвав причину розгромної поразки Динамо
Джерело - Футбол.