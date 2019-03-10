Гвардіола не збирається покидати Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола спростував чутки про можливий перехід в Ювентус.

Про це повідомляє sportarena.

"У мене ще два роки в Манчестер Сіті, і я не збираюся нікуди йти. Це неможливо. Якщо тільки мене не звільнять - після цього я піду додому. Але якщо я буду потрібен Ман Сіті - я точно залишуся тут ще на два роки. Я не збираюся в Ювентус наразі", - заявив Гвардіола.