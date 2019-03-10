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Зінченко — найкращий гравець Манчестер Сіті в лютому

Сьогодні 09:58 412 0
Українець переміг у рейтингу вболівальників
Зінченко — найкращий гравець Манчестер Сіті в лютому

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найкращим гравцем клубу в лютому.

Про це повідомляє офіційний сайт містян.

Українець відіграв 5 матчів у всіх турнірах, зробивши 2 результативні передачі. Крім того, він виграв з командою Кубок Ліги, відігравши повний фінальний матч проти Челсі.

За підсумками голосування Зінченко набрав 45% голосів, випередивши Серхіо Агуеро, який набрав 41%. Цікаво, що Серхіо визнаний найкращим гравцем лютого в АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Вотфорд.

Джерело - Манчестер сіті.

#АПЛ, #Англійська прем'єр-ліга, #Зінченко, #Манчестер Сіті, #Агуеро
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