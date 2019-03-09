Гвардіола досяг попередньої домовленості з Ювентусом - журналіст

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може очолити Ювентус.
Про це заявив журналіст видання Il Giornale Луїджі Гуельпа.
"Я дізнався, що у Гвардіоли вже є усна домовленість з Ювентусом про чотирирічний контракт.
Це сказав той же чоловік, який повідомив про перехід Роналду в Ювентус", - розповів журналіст.
Раніше в італійських ЗМІ повідомлялося про можливе повернення в Турин Антоніо Конте та Зінедіна Зідана в разі відходу Массіміліано Аллегрі.
Нагадаємо, що зірковий форвард Ювентуса продовжив контракт з клубом.
Також Ювентус розгромив Удінезе в Серії А.
Джерело - Radio CRC.