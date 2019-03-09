Гвардіола досяг попередньої домовленості з Ювентусом - журналіст

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може очолити Ювентус.

Про це заявив журналіст видання Il Giornale Луїджі Гуельпа.

"Я дізнався, що у Гвардіоли вже є усна домовленість з Ювентусом про чотирирічний контракт.

Це сказав той же чоловік, який повідомив про перехід Роналду в Ювентус", - розповів журналіст.