Моуірнью: Сподіваюся влітку відновити тренерську діяльність

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поки не має конкретики щодо продовження кар'єри.

Про це розповів португальський фахівець в інтерв'ю RT.

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"Не знаю. Зараз не можна сказати, що я відчайдушно шукаю нове місце роботи. Продовжую вивчати нові речі. Сподіваюся, що влітку я відновлю свою тренерську діяльність, візьму участь в передсезонній підготовці у червні — липні. Але поки ніякої конкретики немає. Коли вона з'явиться, я повідомлю", - сказав Моурінью.