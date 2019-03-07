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Зідан відмовився очолювати Реал

Сьогодні 12:39 371 0
Зідан відмовився очолювати Реал

Зінедін Зідан відмовився повернутися на Сантьяго Бернабеу.

Про це стверджує колишній президент мадридського Реала Рамон Кальдерон.

"Мені достеменно відомо, що президент запропонував Зідану повернутися, але він поки відмовив.

Проте, француз залишив двері відкритими для можливого повернення в червні. Та першим вибором президента завжди був Жозе Моурінью", – розповів Кальдерон BBC.

Протягом тижня Реал під керівництвом Сантьяго Соларі вилетів з Ліги чемпіонів і Кубка Іспанії. А в Ла-Лізі йде третім, відстаючи від Барселони на 12 очок.

Джерело - Чемпіон.

#Зідан, #Реал
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