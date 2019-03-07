Особливий може повернутися в Мадрид

Керівництво мадридського Реала почало переговори з агентом Жозе Моурінью Хорхе Мендесом.

Про це повідомляє AS.

Вершкові пропонують португальському фахівцеві місце головного тренера мадридського клубу, після поразки Реала в матчі проти Аякса.

Повідомляється, що президент "вершкових" Флорентіно Перес має намір якомога швидше досягти домовленостей з Моуріньо, щоб вже в недільному матчі проти Вальядоліда португалець керував командою.

Втім, повідомляється, що Моурінью не поспішає приймати пропозицію мадридців.

Нагадаємо, Зідан відмовився очолювати Реал

Джерело - football.ua.