Керівництво мадридського Реала почало переговори з агентом Жозе Моурінью Хорхе Мендесом.
Про це повідомляє AS.
Вершкові пропонують португальському фахівцеві місце головного тренера мадридського клубу, після поразки Реала в матчі проти Аякса.
Повідомляється, що президент "вершкових" Флорентіно Перес має намір якомога швидше досягти домовленостей з Моуріньо, щоб вже в недільному матчі проти Вальядоліда португалець керував командою.
Втім, повідомляється, що Моурінью не поспішає приймати пропозицію мадридців.
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Джерело - football.ua.