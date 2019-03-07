Екс-гравець Арсенала: Челсі здобуде солідну перевагу

Лондонський Челсі впевнено переграє київське Динамо.

Так вважає екс-гравець збірної Шотландії та лондонського Арсенала Чарлі Ніколас.

"Такі команди як Динамо небезпечні. У них все ще є репутація в Європі, яку можна захищати. Нехай ця репутація і не дуже гламурна, однак вони намагаються нав'язувати свою гру, відстоювати свою точку зору. Деякі з гравців прагнуть показати найкращу гру, щоб їх купили такі команди як Челсі.