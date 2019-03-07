Екс-гравець Арсенала: Челсі здобуде солідну перевагу

Лондонський Челсі впевнено переграє київське Динамо.
Так вважає екс-гравець збірної Шотландії та лондонського Арсенала Чарлі Ніколас.
"Такі команди як Динамо небезпечні. У них все ще є репутація в Європі, яку можна захищати. Нехай ця репутація і не дуже гламурна, однак вони намагаються нав'язувати свою гру, відстоювати свою точку зору. Деякі з гравців прагнуть показати найкращу гру, щоб їх купили такі команди як Челсі.
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Челсі зараз не дуже добре грає, хоча на вихідних здобув перемогу. Команда — непередбачувана. Думаю, Челсі піде ва-банк і спробує отримати пристойну перевагу. Думаю, так і станеться", - заявив Ніколас.
Нагадаємо, Ребров порадив Динамо брати приклад з Аякса.
Тим часом Динамо провело тренування перед матчем з Челсі.
Джерело - Xsport.