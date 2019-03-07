Київське Динамо має взяти приклад з Аякса щоб протистояти Челсі.
Про це сказав екс-наставник киян Сергій Ребров.
"Зараз на перше місце повинні виходити тільки колективні дії, і гра Аякса в Мадриді ще раз показала, що у футболі немає нічого неможливого. Нідерландці розуміли, внаслідок чого можуть протистояти Реалу, вони оборонялися всією командою і вибігали в контратаки. Найголовніше - не боялися брати гру на себе, коли цього вимагала ситуація. Так що нехай Аякс стане прикладом для Динамо ", - сказав Ребров.
Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, київське Динамо зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.
Обслуговуватиме гру словенська бригада арбітрів на чолі зі Славко Вінчичем.
Джерело - Чемпіон.