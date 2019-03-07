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Ребров: Аякс має стати прикладом для Динамо

Сьогодні 15:42 263 0
Колишній наставник киян дав пораду перед матчем проти Челсі
Ребров: Аякс має стати прикладом для Динамо

Київське Динамо має взяти приклад з Аякса щоб протистояти Челсі.

Про це сказав екс-наставник киян Сергій Ребров.

"Зараз на перше місце повинні виходити тільки колективні дії, і гра Аякса в Мадриді ще раз показала, що у футболі немає нічого неможливого. Нідерландці розуміли, внаслідок чого можуть протистояти Реалу, вони оборонялися всією командою і вибігали в контратаки. Найголовніше - не боялися брати гру на себе, коли цього вимагала ситуація. Так що нехай Аякс стане прикладом для Динамо ", - сказав Ребров.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, київське Динамо зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Обслуговуватиме гру словенська бригада арбітрів на чолі зі Славко Вінчичем.

 

Джерело - Чемпіон.

#Ребров, #Динамо, #Челсі, #Ліга Європи
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