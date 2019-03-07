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Динамо провело тренування перед матчем з Челсі

Сьогодні 10:57 223 0
Динамо провело тренування перед матчем з Челсі

Гравці київського Динамо провели вечірнє тренування на арені Челсі Стемфорд Брідж.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

 Актуально: Челсі - Динамо: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

У занятті взяли участь усі гравці, які прибули до Лондона, у тому числі Беньямін Вербич та Міккел Дуелунд, які не братимуть участь у матчі з Челсі.

Нагадаємо, поєдинок 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться 7 березня, початок о 22:00.

  Також: Челсі - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Челсі, #Ліга Європи
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