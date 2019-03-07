Прогноз Чемпіона на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи Челсі - Динамо 07.03.2019

Челсі - Динамо

Ліга Європи. 1/8 фіналу

Стемфорд Брідж, Лондон. 7 березня, 22:00

Головний арбітр: Славко Вінчич (Словенія)

Асистенти арбітра: Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (обидва - Словенія)

Четвертий арбітр: Грега Кордже (Словенія)

В 1/8 фіналу ЛЄ останньому представнику України в нинішніх єврокубках дістався найгірший з можливих суперників - фаворит турніру на думку букмекерів Челсі. І хоча зараз у лондонців не все гладко, на відміну від переможної форми на старті сезону, кризовий етап сезону вони, схоже, подолали.

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У Динамо теж поки все в порядку з результатами. Після виходу з зимової перерви кияни не програли жодного матчу, а зараз у них триматчева виграшна серія. До того ж, в поточному розіграші Ліги Європи у біло-синіх лише одна поразка - від чеського Яблонця вдома в останньому турі групового етапу. Відповідно, на виїзді в цій ЛЕ команда ще не програвала.

Як і Челсі, який також виграв свою групу з БАТЕ, Віді і ПАОКом. Тільки угорська команда восени змогла уникнути поразки від "синіх", які навіть граючи напіврезервним складом достроково гарантували собі вихід з групи і прохід Мальме в лютому. Найбільше посприяв цьому нападник Олів'є Жиру - чемпіон світу як раз раззабивався в Лізі Європи і в п'яти попередніх іграх лондонців француз неодмінно забивав.

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Через нестачу форвардів, а також через дискваліфікацію кращого бомбардира в сезоні Беньяміна Вербича Динамо майже напевно зіграє від оборони. Причому варто на цьому зробити головний акцент, адже Челсі непросто грати проти такого типу команд.

З іншого боку, у всіх тих випадках лондонці Саррі таки перемогли, а програвали або втрачали очки тоді, коли суперник грамотно поєднував оборону з гострими контратаками - мова про матч проти Вулвергемптона, Вест Гема, Евертона.

У цьому і полягає складність вибору Олександра Хацкевича перед грою: як зіграти від оборони так, щоб не втратити в гостроті атак без втрачених основних гравців цієї ділянки.

Орієнтовні склади:

Челсі: Аррісабалага, Емерсон, Луїз, Рюдігер, Аспілікуета, Барклі, Ковачич, Канте, Азар, Ігуаїн, Вілліан

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шапаренко, Буяльський, Сидорчук, Циганков, Цітаїшвілі, Русин

Слова:

Мауріціо Саррі (головний тренер Челсі): "Динамо — це хороша і молода команда зі швидкими флангами. Вони небезпечні на контратаках. Нам потрібно провести два дуже хороших матчі, щоб пройти далі. Англійським командам дуже складно конкурувати в єврокубках, адже у нас важкий графік. Ми зіграємо матч АПЛ через 62 години після гри з Динамо, це дуже рано".

Олександр Хацкевич (головний тренер Динамо): "У нас один нападник. Завтра вийде Назарій Русин. А хто з'явиться замість Беньяміна Вербича, ми завтра вирішимо".

Цікаві факти:

- Челсі і Динамо вже перетиналися раніше. На груповому етапі Ліги чемпіонів 15/16 зустріч в Лондоні закінчилася перемогою господарів 2:1, а в Києві команди зіграли в нульову нічию. У підсумку обидва суперники вийшли в наступний раунд турніру.

- Рефері майбутнього поєдинку, Славко Вінчич, вже не один раз обслуговував поєдинки за участю українських та англійських колективів. У тому числі і матч київського Динамо в 2015-му році. Тоді суперником українського клубу був Генгам, а матч проходив у Франції. Поєдинок видався досить емоційним і бойовим. У цій зустрічі словенський арбітр залишив киян у меншості, видаливши Андрія Ярмоленко і Юнеса Беланду. Правда, за сумою двох матчів київський клуб все ж зміг пройти французів.

- Київське Динамо досить часто зустрічалося з англійськими клубами, 26 матчів. Один з останніх успіхів в іграх з англійцями - яскравий поєдинок проти Евертона, у якому кияни здобули найбільшу результативну перемогу над англійськими командами - 5:2. Ця зустріч і зовсім стала найрезультативнішою за всю історію протистоянь з англійцями.

- Челсі ж з українцями зустрічався лише двічі (4 поєдинки). Всі матчі припали на груповий етап Ліги чемпіонів. З киянами аристократи розписали нічию в Києві і виграли в Лондоні, а ось Шахтарю вони програли в Україні, але на своєму полі знову здобули перемогу.

- Згідно даних Transfermarkt нинішній склад лондонського клубу, чий середній вік 27,9, вартує 886,75 мільйонів євро, у той час як склад київського колективу (середній вік 24,7) - 83 млн. Таким чином, кияни стоять на 803,75 мільйонів менше, ніж клуб з Англії.

Прогноз Чемпіона: 3:1

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Джерело - Чемпіон.