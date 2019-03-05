Караваєв: Захотілося відсвяткувати гол в стилі Мбаппе

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв відсвяткував гол у ворота Ворскли в стилі Мбаппе.
Чому обрав саме таке святкування гравець розповів у коментарі виданню Сегодня.
"Я просто радів, і захотілося чогось такого. Мені подобається Мбаппе, і те, що він в такому юному віці вже є лідером — і в клубі, і в збірній. На емоціях захотілося відсвяткувати гол в його стилі. Чи стане це тепер традицією? Не знаю, головне — забивати, а там вже подивимося", - сказав Караваєв.
Нагадаємо, Караваєв став гравцем туру в УПЛ.
Джерело - Сегодня.