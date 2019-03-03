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Зоря розгромила Ворсклу

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Зоря розгромила Ворсклу

Зоря переграла Ворсклу

Зоря впевнено здолала Ворсклу

У Запоріжжі на Славутич-арені зустрічалися двоє головних невдах попереднього туру. Луганська Зоря на власному полі приймала полтавську Ворсклу.

Команди довго розгойдувалися і перший гол публіка побачила лише в компенсований до першого тайму час. Забив Сілас. А вже після перерви екс-ворсклянин Громов подвоїв перевагу.

До розгрому рахунок довів капітан луганців Олександр Караваєв 3:0.

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

3 березня

Зоря — Ворскла (3:0)

Голи: 1:0 - 45+ Сілас, 2:0 - 63 Громов, 3:0 - 77 Караваєв

Зоря: Філіпе, Литвин, Хомченовський, Будківський (Іванович, 80), Михайличенко, Вернидуб, Тимчик, Караваєв, Громов (Леднєв, 76), Сілас (Чайковський, 66), Арвеладзе.

Ворскла: Ткаченко, Пердута (Ребенок, 18), Скляр, Шехич, Шарпар (Габелок 74), Мисик (Васін, 60), Коломоєць, Чижов, Далку, Кане, Артур

Попередження: Шехич 12, Громов 25, Артур 26, Сілас 30, Скляр 54, Чижов 71, Васін 88, Вернидуб 88.

Нагадаємо, гравців Зорі оштрафували за розгромну поразку від Динамо. Тим часом, Зоря підпише бразильського легіонера.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #Ворскла, #Зоря
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