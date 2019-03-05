Хто такий Соломон і чому його не купив Манчестер Сіті

Манор Соломон - 19-річний ізраїльський футболіст, що підписав 5-річний контракт із донецьким Шахтарем.

Його ім’я не знали українські вболівальники до цього трансферу, однак воно було добре відоме скаутам Манчестер Сіті.

Чому Соломон так і не став гравцем “містян”, чи буде він проходити обов’язкові для громадян Ізраїлю військові навчання та з якими складнощами зіткнувся футболіст під час адаптації в Україні - дивіться в ексклюзивному матеріалі Профутболу.

Нагадаємо, Шахтар - найкорисніша команда 20-го туру за версією InStat.

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Джерело - Чемпіон.