Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020

До складу вперше за довгий час потрапив Роман Безус

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах Євро-2020 22-го та 25 березня — проти збірних Португалії та Люксембургу.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу України.

Загалом виклик на найближчий збір отримали 26 виконавців. Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного

Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі – Шахтар), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі – Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Едуард Соболь (Яблонець, Чехія).

Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепєлєв (всі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина).

Резерв: Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина), Роман Зозуля (Альбасете, Іспанія).

Джерело - ФФУ.