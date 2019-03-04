Шахтар - найкорисніша команда 20-го туру за версією InStat

Шахтар — найкорисніша команда туру

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращі командні дії 20 туру чемпіонату України за версією спастичної компанії InStat.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Шахтар повернув собі лідерство в номінації Найкорисніша команда туру. Індекс ефективності підопічних Паулу Фонсеки у цьому турі склав 278 балів. Друге місце посіла Зоря із 267 балами, а трійку призерів замкнуло Динамо — 248 балів.

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Не було рівних Шахтарю й за показником ТТД/вдалі — 1109/942 85%. Підопічні Олександра Хацкевича дещо поступилися за цим показником — 1032/832 81%. Карпати попри домашню поразку треті — 946/769 81%.

Атаки — 127. За цим показником Олександрії не було рівних у цьому турі. Але на табло лише 1:1 в матчі з Маріуполем. Дещо поступився лідеру за своїм атакувальним потенціалом Олімпік (123), й не змін при цьому зачепитися бодай за нічию у матчі з Арсеналом-Київ. Динамо замкнуло трійку призерів — 110 атак.

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Попри поразку цього туру Олімпік очолив номінацію Єдиноборства — 167/88 53%. Другі Карпати з показником 172/89 52%. Третє місце за Шахтарем — 160/82 51%.

Джерело - УПЛ.