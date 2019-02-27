Визначили дату жеребкування другої частини УПЛ

Жеребкування другого етапу УПЛ 2018/19 пройде у вівторок, 5 березня у Будинку футболу. Початок о 12:00.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру..

Нагадаємо, другий етап УПЛ передбачає поділ команд на 2 шістки, починаючи з 23 туру. Учасники першої змагатимуться за чемпіонство та путівки в єврокубки, другої – за збереження прописки в Прем'єр-лізі. У кожній шестірці буде зіграно по 10 турів, команди зіграють двічі проти кожного з учасників секстету.

Цікаво, що лише Динамо та Шахтар наразі гарантували собі участь у верхній шістці. Натомість у нижній вже точно опиняться Арсенал-Київ та Чорноморець.

Нагадаємо, Хацкевич — найкращий тренер 19-го туру УПЛ

Також, Швед — найкращий гравець 19-го туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.