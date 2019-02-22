Тренер Олімпіакоса: Я не шукаю виправдання такому результату

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш поділився своєю думкою про нереалізовані моменти у матчі проти Динамо.

Про це він повідомив у своєму інтерв'ю для офіційного сайту клубу.

"Минулий матч міг закінчитися 2:0 або 3:1, але не скористалися шансами. Те ж саме відбулося і сьогодні, знову не реалізували моменти. На відміну від Динамо, яке забило при першій же можливості. Олімпіакос грав добре, але Динамо було більш результативним. Ми знали, що календар буде важким. Олімпіакос - команда, яка звикла до великої насиченості матчів, це не виправдання. Можливо, нам не вистачило гравців, четверо важливих футболістів випало. Але і це не є виправданням такого результату", - заявив Мартінш.