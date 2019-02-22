Визначилися усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

21 лютого відбулися 15 заключних матчів 1/16 фіналу Ліги Європи. І на сьогодні, п'ятницю 22 лютого, вже заплановане жеребкування наступної стадії турніру.

Нагадаємо, що з двох українських команд цей етап єврокубку вдалося пройти тільки одній. Донецький Шахтар поступився у Франкфурті Айнтрахту 1:4 і залишив Лігу Європи, а Динамо в тому числі завдяки домашній перемозі над Олімпіакосом 1:0 продовжує шлях до фіналу.

Всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи:

Севілья, Зеніт, Бенфіка, Арсенал, Динамо, Ренн, Краснодар, Славія, Інтер, Вільяреал, Валенсія, Айнтрахт, Челсі, Наполі, Зальцбург, Динамо Загреб

Матчі стадії 1/8 фіналу заплановані на 7 і 14 березня.

Церемонія жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні. Початок 22 лютого о 14:00 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.