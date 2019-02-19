Бондаренко і Дентіньйо повернулися до загальної групи

Захисник Валерій Бондаренко і бразильський хавбек Дентіньо відновилися після травм і вже тренуються із Шахтарем у загальній групі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
На заняттях гірників футболісти разом з партнерами по команді готувалися до зустрічі з Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи. Обидва футболісти травмувалися на зимових зборах команди і не брали участі в першому матчі з німецьким клубом.
За індивідуальною програмою продовжує займатися захисник Іван Ордець.
Раніше до команди приєднався новачок Маркос Антоніо.
Нагадаємо, Ляшко обговорив план перемоги над Айнтрахтом з Матвієнком та Степаненком.
Джерело - Шахтар.