Бондаренко і Дентіньйо повернулися до загальної групи

Захисник Валерій Бондаренко і бразильський хавбек Дентіньо відновилися після травм і вже тренуються із Шахтарем у загальній групі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

На заняттях гірників футболісти разом з партнерами по команді готувалися до зустрічі з Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи. Обидва футболісти травмувалися на зимових зборах команди і не брали участі в першому матчі з німецьким клубом.

За індивідуальною програмою продовжує займатися захисник Іван Ордець.

Раніше до команди приєднався новачок Маркос Антоніо.

Нагадаємо, Ляшко обговорив план перемоги над Айнтрахтом з Матвієнком та Степаненком.

Джерело - Шахтар.