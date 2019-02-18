Ляшко обговорив план перемоги над Айнтрахтом з Матвієнком та Степаненком. ФОТО

Кандидат у Президенти України Олег Ляшко випив каву на одній з АЗС разом з гравцями Шахтаря Миколою Матвієнком та Тарасом Степаненком.

Про це написав політик на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогою на Житомир зустрів на заправці чудового футболіста донецького Шахтаря Миколу Матвієнка. За кавою обговорили план перемоги над німецьким Айнтрахтом. Гра наступного четверга у Франкфурті. P.s. Пізніше на заправку заскочив і Тарас Степаненко. Передав через нього щирі вітання і побажання перемог всім футболістам улюбленої і найкращої української команди", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Ляшко заявив, що вже вісім років вболіває за Шахтар. Також нардеп Ляшко завдяки Ліверпулю та Шахтарю виграв півмільйона гривень.

Джерело - Чемпіон.