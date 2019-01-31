Барселона - Севілья 6:1. Онлайн-трансляція матчу Кубка Іспанії

Барселона та Севілья зустрінуться в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Нагадаємо, в першому матчі Севілья здолала Барселону з рахунком 2:0 завдяки двом голам у другому таймі. Таким чином команда Пабло Мачіна зберігає хороші шанси на вихід до наступної стадії змагань.

Поєдинок Кубка Іспанії Барселона – Севілья відбудеться 30 січня на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:30 за київським часом.

На українському телебаченні цей поєдинок, як і решта матчів Кубка Іспанії, представлений не буде.

Гру можна буде переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника за 75 мільйонів євро.

Барселона здолала Жирону в рамках 21-го туру іспанської Ла-Ліги.

Джерело - Чемпіон.