Фанати Арсенала зможуть використовувати свої білети на Олімпійському

Уболівальники, які придбали квитки на матч Ліги Європи, Воскла - Арсенал, можуть використати їх на НСК Олімпійському.
Про це повідомляє прес-служба команди.
Фанам порадили переїздити з Полтави до Києва на поїзді, тому що це найбільш безпечний шлях.
Матч розпочнеться о 19:55 за київським часом.
Нагадаємо, матч Ворскла - Арсенал перенесли до Києва.
Ворскла намагається повернути матч в Полтаву.
Також, фанати лондонського клубу проти перенесення матчу в столицю України.
Джерело - Прес-служба Арсенала.