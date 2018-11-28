Фанати Арсенала зможуть використовувати свої білети на Олімпійському

Уболівальники, які придбали квитки на матч Ліги Європи, Воскла - Арсенал, можуть використати їх на НСК Олімпійському.

Про це повідомляє прес-служба команди.

Фанам порадили переїздити з Полтави до Києва на поїзді, тому що це найбільш безпечний шлях.

Матч розпочнеться о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, матч Ворскла - Арсенал перенесли до Києва.

Ворскла намагається повернути матч в Полтаву.

Також, фанати лондонського клубу проти перенесення матчу в столицю України.

Джерело - Прес-служба Арсенала.