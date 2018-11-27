Матч Ворскла - Арсенал перенесли до Києва через воєнний стан в Україні

УЄФА вирішив перенести матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом на НСК Олімпійський через міркування безпеки.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Матч 5-го туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал з Полтави перенесли у Київ. Зазначається, що таке рішення було прийняте з міркувань безпеки після запровадження воєнного стану в 10-ти областях України.

До слова, Полтава і Полтавська область не потрапила до списку областей, де оголосили воєнний стан.

Поєдинок відбудеться у четвер, о 19:55 на столичному НСК Олімпійський. В УЄФА також запевнили, що будуть продовжувати спостерігати за безпековою ситуацією в Україні в найближчі дні, перш ніж приймати рішення щодо переносу інших матчів.

Нагадаємо, в Україні ввели воєнний стан в окремих регіонах.

Стало відомо, хто із людей спорту голосував за воєнний стан.

Джерело - Чемпіон.