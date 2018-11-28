Фанати Арсенала проти перенесення матчу з Ворсклою до Києва

Фанати лондонського Арсенала проти перенесення матчу Ліги Європи з Ворсклою з Полтави до Києва.

Про це повідомляє sportarena.com.

"Каноніри" попередили, що перенесення матчу групового етапу Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом, який повинен був відбутися 29 листопада в Полтаві, занадто незручний для клубу і його уболівальників.

Очікується, що на матч приїдуть 500 уболівальників лондонського клубу і багато хто з них вже не зможе змінити свої плани, щоб вчасно потрапити на гру.

Джон Вільямсон, член асоціації уболівальників Арсеналу, вже знаходиться в Полтаві і не бачить причин для перенесення гри.

"Це серйозна незручність не тільки для вболівальників, а й для команди. Після ночі в Полтаві, я не бачу ніяких проблем з грою тут. Я розумію політичні проблеми в навколишніх районах, але в місті немає проблем. Думаю, що УЄФА поспішив з рішенням про перенесення матчу ", - цитує Вільямсона Independent.

Також повідомляється, що частина персоналу Арсенала теж знаходиться в Полтаві.

Нагадаємо, Ворскла провела тренування на своєму стадіоні.

Раніше повідомлялося, що Ворскла намагається повернути матч проти Арсеналу в Полтаву.

Джерело - sportarena.com.