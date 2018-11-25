Відомий журналіст зробив прогноз на поєдинок Олександрія - Динамо

Ведучий програми Про футбол Ігор Циганик поділився очікуваннями від центрального матчу 16-го туру УПЛ Олександрія – Динамо.

Пр це розповів журналіст порталу bookmaker-ratings.

"Динамо зараз у хорошому настрої, президент клубу Ігор Суркіс відсвяткував 60-річний ювілей у четвер. Думаю, що футболісти захочуть зробити подарунок очільнику на День народження.

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Після матчів збірних завжди дуже важко футболістам виступати за свої клуби. Думаю, це шанс для команди Шарана. Олександрія боротиметься за очки в цьому матчі. Ризикну поставити на нічию. Прогнозую, що обидві команди заб’ють, а підсумковий рахунок буде 1:1", – сказав Циганик.