Динамо хоче викупити Шведа в Карпат

Київське Динамо хоче в зимове трансферне вікно викупити контракт форварда Карпат Мар'яна Шведа.
Пропозиція вже надійшла в офіс зелених левів.
Раніше сам Швед повідомив, що його клаусула становить 2 мільйони євро.
Нинішнього сезону Мар'ян відіграв 15 матчів у Прем'єр-лізі, забивши 8 голів.
У поєдинку першого кола між Карпатами і Динамо Швед забив 2 голи, принісши перемогу львівській команді.
Нагадаємо, у товариському матчі з Туреччиною Швед дебютував у складі збірної України.
Раніше Мар'ян відмовився переходити в Динамо.
Джерело - Трибуна.