Динамо хоче викупити Шведа в Карпат

Київське Динамо хоче в зимове трансферне вікно викупити контракт форварда Карпат Мар'яна Шведа.

Пропозиція вже надійшла в офіс зелених левів.

Раніше сам Швед повідомив, що його клаусула становить 2 мільйони євро.

Нинішнього сезону Мар'ян відіграв 15 матчів у Прем'єр-лізі, забивши 8 голів.

У поєдинку першого кола між Карпатами і Динамо Швед забив 2 голи, принісши перемогу львівській команді.

Нагадаємо, у товариському матчі з Туреччиною Швед дебютував у складі збірної України.

Раніше Мар'ян відмовився переходити в Динамо.

Джерело - Трибуна.