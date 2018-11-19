Збірна Нідерландів вирвала нічию в Німеччини та виграла свою групу в Лізі націй

В заключному турі Ліги націй збірна Німеччини вдома не змогла перемогти команду Нідерландів та покинула перший дивізіон.
Ліга націй
група A
19 листопада
Німеччина – Нідерланди 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Вернер, 2:0 - 20 Гнабрі, 2:1 - 85 Промес, 2:2 - 90+1 Ван Дейк
Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30.
Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.
Джерело - Чемпіон.