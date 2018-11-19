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Збірна Нідерландів вирвала нічию в Німеччини та виграла свою групу в Лізі націй

Вчора 23:54 280 0
Збірна Нідерландів вирвала нічию в Німеччини та виграла свою групу в Лізі націй

В заключному турі Ліги націй збірна Німеччини вдома не змогла перемогти команду Нідерландів та покинула перший дивізіон.

Ліга націй

група A

19 листопада

Німеччина – Нідерланди  2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Вернер, 2:0 - 20 Гнабрі,  2:1 - 85 Промес, 2:2 - 90+1 Ван Дейк

Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.

Джерело - Чемпіон.

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