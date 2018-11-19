Шевченко довикликав у збірну захисника Зорі

Центрбек Олександр Сваток отримав виклик у збірну України на товариський матч проти Туреччини.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Футболіст Зорі замінить у таборі національної команди травмованого Сергія Кривцова. Сваток вже викликався в збірну на спаринг проти Словаччини, але на поле не виходив.

Матч Україна – Туреччина відбудеться 20 листопада о 19:30 за київським часом в Анталії.

Нагадаємо, Португалія гарантувала місце у фіналі чотирьох Ліги націй.

Раніше, у 5 турі Ліги націй Туреччина програла Швеції з рахунком 1:0, що відправило підопічних Мірчі Луческу у дивізіон С.

Джерело - ФФУ.