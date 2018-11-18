Наставник збірної Хорватії прокоментував виліт його команди з елітного дивізіону Ліги націй

Збірна Хорватії в матчі Ліги націй поступилася Англії 1:2 і вилетіла з дивізіону A. Незважаючи на такий результат, наставник Златко Далич залишився задоволений 2018 роком.

Про це розповів сам тренер.

"Вітаю збірну Англії з перемогою в групі. Що стосується нас, то ми вилетіли, але для Хорватії це був прекрасний футбольний рік. Ми багато зробили і багато чого досягли. У нас багато молодих гравців, на яких ми можемо покластися в новому відбірковому циклі ", - вважає Далич.

Нагадаємо, у 5 турі Ліги націй Туреччина програла Швеції з рахунком 1:0, що відправило підопічних Мірчі Луческу у дивізіон С.

Також, збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію.

Джерело - sport.ua.