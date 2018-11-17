Сербія обіграла Чорногорію в принциповому матчі Ліги націй

В 5 турі Ліги націй збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію та відірвалась від найближчого переслідувача вже на 4 очки.
В балканському дербі знову сильнішими виявились серби. Долю матчу вирішили два голи в середині першого тайму. Спочатку Льяїч точним ударом завершив контратаку Сербії, а за 2 хвилини Мітровіч класно переправив м'яч у ворота після навісу Коларова.
У другому таймі гості скоротили відставання в рахунку, проте на більше їх не вистачило.
Ліга націй
5 тур
Ліга C, група 4
Сербія – Чорногорія – 2:1
Голи: Льяїч, 30, Мітрович, 32 – Мугоша, 70
Нагадаємо, українська збірна поступилася Словаччині.
А Бойко став найгіршим гравцем протистояння.
Джерело - Чемпіон.