Сербія обіграла Чорногорію в принциповому матчі Ліги націй

В 5 турі Ліги націй збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію та відірвалась від найближчого переслідувача вже на 4 очки.

В балканському дербі знову сильнішими виявились серби. Долю матчу вирішили два голи в середині першого тайму. Спочатку Льяїч точним ударом завершив контратаку Сербії, а за 2 хвилини Мітровіч класно переправив м'яч у ворота після навісу Коларова.

У другому таймі гості скоротили відставання в рахунку, проте на більше їх не вистачило.

Ліга націй

5 тур

Ліга C, група 4

Сербія – Чорногорія – 2:1

Голи: Льяїч, 30, Мітрович, 32 – Мугоша, 70

Нагадаємо, українська збірна поступилася Словаччині.

А Бойко став найгіршим гравцем протистояння.

Джерело - Чемпіон.