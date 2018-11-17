Команда Луческу програла шведам і вилетіла зі свого дивізіону в Лізі націй

Відбулись матчі Ліги націй у дивізіонах В та D. Перемоги здобули Швеція, Азербайджан та Косово.

У матчі 2 групи дивізіону В Туреччина приймала Швецію. Матч закінчився мінімальною перемогою гостей. Відтак Туреччина, яка 20 листопада зіграє товариський матч проти України, вилітає у дивізіон С з 3 пунктами.

У матчі дивізіону D зустрічались Азербайджан та Фарерські острови. Господарі перемогли з рахунком 2:0 У матчі тієї ж групи Косово розтрощило Мальту 5:0.

Ліга націй

дивізіон В, група 2

5 тур

Туреччина – Швеція – 0:1

Гол: 0:1 - 71 Гранквіст

Дивізіон D, група 3,

Азербайджан – Фарерські острови – 2:0

Голи: 1:0 - 18 Назаров, 2:0 - 28 Мадатов, 28

Мальта – Косово – 0:5

Голи: 0:1 - 15 Мурікві, 0:2 - 70 Кололлі, 0:3 - 78 Авдіяй, 0:4 - 80 Авдіяй, 0:5 - 86 Рашика.

Нагадаємо, в 5 турі Ліги націй збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію.

А українська збірна поступилася Словаччині.

Бойко став найгіршим гравцем протистояння.

Джерело - Чемпіон.