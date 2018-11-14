Маліновський: Потрібно адаптуватися і увібрати всю інформацію

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів про головне завдання збірної на найближчі матчі.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Невелика теорія була, деякі нові моменти Андрій Миколайович показав. Думаю, в найближчих матчах ви їх побачите. Нам потрібно зараз адаптуватися, уважно, як губка, увібрати інформацію. Думаю, інформації в ці дні буде вдосталь. Ми повинні за максимально короткий термін це зрозуміти і перенести на поле", — сказав Маліновський.