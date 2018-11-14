Маліновський: Потрібно адаптуватися і увібрати всю інформацію

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів про головне завдання збірної на найближчі матчі.
Його слова наводить телеканал Футбол.
"Невелика теорія була, деякі нові моменти Андрій Миколайович показав. Думаю, в найближчих матчах ви їх побачите. Нам потрібно зараз адаптуватися, уважно, як губка, увібрати інформацію. Думаю, інформації в ці дні буде вдосталь. Ми повинні за максимально короткий термін це зрозуміти і перенести на поле", — сказав Маліновський.
16 листопада збірна України на виїзді зіграє проти Словаччини в рамках Ліги націй, а 20 листопада також на виїзді проведе товариський матч з Туреччиною.
Нагадаємо, Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна.
Тим часом Маліновський спростував можлививй перехід у Динамо.
Джерело - Футбол.