Маліновський спростував можливий перехід до Динамо

Півзахисник Генка, Руслан Маліновський спростував інформацію про можливий перехід до київського Динамо.
Про це повідомляє 24tv.ua.
"Особисто до мене ніхто не звертався. Та й як можуть звертатися, якщо сезон у розпалі, а трансферне вікно відкриється тільки в січні?", - цитує Маліновського 24 Канал.
Руслан зазначив, що не збирається повертатися до чемпіонату України.
"Поки я про це навіть не думаю. Будемо відверті – рівень чемпіонату Бельгії зараз вище. Ми грали в Льєжі – 35 тисяч глядачів, поїхали в Антверпен – майже 20 тисяч, а на домашній поєдинок з Брюгге прийшло 24 тисячі уболівальників. Повний стадіон! У такій атмосфері завжди приємно грати, без неї тобі буде складно прогресувати. Хочеться виступати на високому рівні і показати себе в Європі", – заявив Маліновський.
Нагадаємо, Маліновський оформив дубль та допоміг Генку очолити таблицю бельгійського чемпіонату.
Також, Маліновський розповів, скільки заробляє у Генку.
Джерело - 24 Канал.