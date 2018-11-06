Маліновський спростував можливий перехід до Динамо

Півзахисник Генка, Руслан Маліновський спростував інформацію про можливий перехід до київського Динамо.

Про це повідомляє 24tv.ua.

"Особисто до мене ніхто не звертався. Та й як можуть звертатися, якщо сезон у розпалі, а трансферне вікно відкриється тільки в січні?", - цитує Маліновського 24 Канал.

Руслан зазначив, що не збирається повертатися до чемпіонату України.

"Поки я про це навіть не думаю. Будемо відверті – рівень чемпіонату Бельгії зараз вище. Ми грали в Льєжі – 35 тисяч глядачів, поїхали в Антверпен – майже 20 тисяч, а на домашній поєдинок з Брюгге прийшло 24 тисячі уболівальників. Повний стадіон! У такій атмосфері завжди приємно грати, без неї тобі буде складно прогресувати. Хочеться виступати на високому рівні і показати себе в Європі", – заявив Маліновський.