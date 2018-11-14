Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна. ФОТО

Карпати запланували реконструкцію стадіону Україна у Львові.

Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.

"З розумінням того, що стадіон Україна потребує інноваційних втручаннях, капітальної модернізації і реконструкції, Карпати готові забезпечити реалізацію цього масштабного проекту. Однак, чергові зміни в законодавстві, можливо десь нерозуміння цього законодавства, а можливо десь і небажання діяти, тривалий час не дозволяють клубу втілити задумане в життя. Попри це, Карпати звертаються з відкритим листом до посадових осіб як в Києві, так і у Львові, які, ми віримо, зможуть надати необхідний поштовх сьогоднішньому непорозумінню", - сказано в заяві.

Карпати звернулися з відкритими листами до львівського мера Андрія Садового, голови львівської обласної державної адміністрації Олега Синютці та віце-прем'єра Геннадія Зубка.

Нагадаємо, лідер Карпат зацікавив Ліон.

А екс-тренер Карпат очолив московський Спартак.

Джерело - Карпати.