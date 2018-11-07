Хацкевич: Якщо переможемо Ренн, то майже гарантуємо вихід з групи

Гравці Динамо віддадуть всі сили для перемоги над Ренном в Лізі Європи.

Про це сказав наставник киян Олександр Хацкевич.

"В разі перемоги над Ренном, ми на 75-80 відсотків гарантуємо собі вихід з групи, так що ми розуміємо ступінь важливості поєдинку. Але, в будь-якому випадку, потім у нас буде ще два матчі. Впевнений, що хлопці віддадуть всі свої сили, щоб домогтися позитивного результату",- розповів Хацкевич.