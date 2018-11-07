ЗМІ: Пиварич не зіграє з Ренном

Лівий захисник Динамо Йосип Пиварич не зіграє в матчі проти французького Ренна в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Він покинув лави команди, полетівши в Хорватію.

Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на власні джерела.

Інформація про травму поки невідома.

Проти Ренна на його позиції повинен вийти Віталій Миколенко, який відіграв весь матч проти французів У третьому турі.

Нагадаємо, Пиварич провів всі 90 хвилин у матчі проти Шахтаря минулої суботи.

Матч Динамо - Ренн відбудеться завтра.

Джерело - Спортарена.