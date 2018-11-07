П'ятов: Наша команда намагається грати в такий же футбол, як і МанСіті

У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді зіграє з Манчестер Сіті. Воротар Андрій П'ятов вважає, що його команда намагається грати так само швидко і динамічно, як суперник.

Його слова наводить sport.ua.

"Гра Манчестер Сіті? Звичайно, ти дивишся, отримуєш задоволення. Загалом наша команда намагається грати в такий же футбол, як Ман Сіті. Тому, звичайно, дивишся, вчишся, а грати проти таких суперників - теж свого роду задоволення, іспит, тому старатимемся", — сказав П'ятов.

Нагадаємо, Степаненко розповів, як гірники гратимуть проти МанСіті.

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Джерело - Sport.ua.