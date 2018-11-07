Степаненко розповів, як треба грати проти МанСіті

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про плани на матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

Його слова наводить Телеканал Футбол 1.

"Краще показати хороший футбол, грати як в обороні, так і в атаці, ніж сидіти 90 хвилин у захисті, піти з язиком на плечі і нічого не відвезти з Манчестера. З такими командами потрібно грати і не боятися. Манчестер Сіті — команда, яка любить грати з м'ячем і домінувати на полі. Ми це бачили у всіх матчах, у яких вони беруть участь.

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Тільки, здається, Ліверпуль у них зміг вдома м'яч відіграти у торішньому розіграші Ліги чемпіонів. А так команда постійно контролює м'яч. У них дуже швидкі, технічні, розумні футболісти, які швидко приймають рішення. Тому ідеально, звичайно, нейтралізувати їхні сильні сторони, зіграти грамотно в обороні і використовувати свої моменти в контратаці", — сказав Степаненко.

Нагадаємо, Текстову трансляцію матчу можна переглянути на нашому сайті.

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Джерело - Футбол.