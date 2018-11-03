Кендзьора: Степаненко випросив для мене червону картку

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко випросив червону картку для Томаша Кендзьори.
Про це розповів сам захисник Динамо.
"Степаненко ходив за арбітром, говорив на вухо, що я зіграв рукою і просив другу жовту картку. Рефері вже сказав, що потрібно продовжувати грати і призначив аут, але Степаненко випрошував у нього червону картку.
У нас було багато моментів, щоб забити гол. Вербич міг це зробити в першому і другому таймах, але не вийшло.
Потрібно грати далі. Попереду ще багато матчів. У четвер поєдинок Ліги Європи з Ренном, в якому потрібно обов'язково перемогти",- сказав Кендзьора.
Нагадаємо, хоча Динамо відкрило рахунок в українському дербі, та перемогу здобули гірники.
Джерело - dynamomania.