Кендзьора: Степаненко випросив для мене червону картку

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко випросив червону картку для Томаша Кендзьори.

Про це розповів сам захисник Динамо.

"Степаненко ходив за арбітром, говорив на вухо, що я зіграв рукою і просив другу жовту картку. Рефері вже сказав, що потрібно продовжувати грати і призначив аут, але Степаненко випрошував у нього червону картку.

У нас було багато моментів, щоб забити гол. Вербич міг це зробити в першому і другому таймах, але не вийшло.

Потрібно грати далі. Попереду ще багато матчів. У четвер поєдинок Ліги Європи з Ренном, в якому потрібно обов'язково перемогти",- сказав Кендзьора.