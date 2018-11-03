Шахтар - Динамо: 2:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Шахтар - Динамо

Харків, ОСК Металіст

Головний арбітр: Віталій Романов

Матч завершено, Шахтар вириває перемогу на останніх секундах матчу. Перша перемога Фонсеки в чемпіонаті України в протистоянні з Хацкевичем, дуже важлива перемога для Шахтаря, тепер "гірники" відірвалися на 8 очок.

90' ГОООООООЛ! Шахтар вириває перемогу в матчі! На останніх секундах Мораес скинув м'яч під удар Коваленко, і той в дотик вистрілив точно в дальній верхній кут. Таке не береться.

90' Заключна заміна в Динамо. Замість Шапаренка виходить Морозюк.

90' Завершився компенсований час, але мають ще дограти трохи команди.

90' Другу жовту отримує Кендзьора . Не зрозуміло за що. Розпочалася сутичка, поки лише Гармаш отримав жовту.

90' Три хвилини компенсує арбітр до основного часу.

90' Відбулася подача з кутового, але гравці Шахтаря без проблем вибили м'яч в центр поля.

89' Сідклей обіграв Бутка, прострілив в центр на Шапаренко, але Степаненко повернувся і відпрацював у захисті, вибивши м'яч на кутовий.

88' То одна, то інша команди контролюють м'яч в центрі, але гостроти створити не вдається.

87' Подавав Шапаренко в центр, але П'ятов без проблем вийшов з воріт і забрав м'яч в руки.

85' Шахтар заволодів ініціативою, однак не вдається вийти в атаку донеччанам.

84' Денис Гармаш з'являється на полі, відпочивати пішов Віталій Буяльський.

83' З дальньої дистанції пробивав Бурда, але набагато вище полетів м'яч.

82' Без небезпечних моментів наприкінці поєдинку, трохи збавили темп обидві команди.

80' Заробив Шахтар кутовий з лівого флангу атаки. Коваленко подавав, але гравці Динамо без проблем винесли м'яч з штрафного майданчика.

79' Жовту картку заробляє Кендзьора за грубий фол проти Тайсона.

78' Відразу заміна в Шахтаря. Замість Алана Патріка на поле вийшов Віктор Коваленка.

77' Заміна в складі Динамо, замість Шепелєва вишов Че Че, вимушена заміна в складі Динамо.

76' Вербич порушив правила в центрі поля. Беньямін сьогодні розчаровує.

75' Обидва тренери активно жестикулюють біля бровки поля, кияни продовжують володіти м'ячем, але грають через захисників.

73' Контролює Динамо м'яч на власній половині поля, але нічого не вдається створити в нападі киянам.

72' Фол в центрі поля: суддя зафіксував небезпечну гру з боку Мораеса проти Бурди.

71' Сідклей завадив Бутку виконати передачу з правого кута штрафного майданчика: м'яч злетів з ноги Богдана і пішов за лицьову.

69' Шапаренко вийшов з м'ячем на лінію штрафного майданчика, підправив собі під удар і вистрілив низом, але П'ятов виявився напоготові.

68' Тайсон намагався виконати розрізну передачу на Алана Патріка, але не вдалося наздогнати м'яч бразильцю.

66' Мощний удар Майкона десь з 27-и метрів парирував Бойко, кулаками вдалося Денису вибити м'яч з-за межі штрафного майданчику.

64' Перша жовта для гравців Динамо, Віталій Миколенко заробляє "гірчичник", заслужене покарання за грубий фол.

63' Забиває Динамо, але офсайд зафіксував боковий арбітр.

61' Мораес отримав жовту картку за неспортивну гру проти Бурди, абсолютно заслужено.

60' Заміна у Шахтаря: Ракицький відправився відпочивати, на полі з'явився Матвієнко.

59' Після небезпечного прострілу з лівого флангу м'яч відскочив до Кендзьори, який вистрілив з дальньої дистанції, але м'яч полетів набагато вище воріт.

57' Кутовий заробили "гірники": після подачі Ракицького і метушні в штрафному майданчику Динамо м'яч знову пішов на кутовий.

56' Знову Вербич змарнував момент Динамо. Піварич видав пас в центр штрафного, де Беньямін не зміг перевести м'яч у порожні, трохи не дотягнувшись до сфери.

54' ГОООООЛ! Шахтар відіграє один гол! Після серії рикошетів Тайсон вийшов один на один з Бойко, обіграв кіпера і видав пас Мораесу на порожні ворота. Дуже важливий гол для "гірників".

52' Ісмаїлі віддав передачу по флангу на хід Тайсону, але вийшло дуже сильно.

51' Подача зі стандарту знайшла Ісмаїлі, але бразилець пробив головою вище воріт.

50' Миколенко грубо зіграв у підкаті проти Мораеса, але суддя не став давати жовту картку захиснику Динамо.

48' Супермомент в Динамо! Вербич виходив один на один з голкіпером, але замість удару, просто штовхнув м'яч в бік воріт П'ятова.

47' Заміна у Шахтаря. На радість вболівальників "гірників", Тайсон у грі: він вийшов замість Дентіньо.

46' Динамо розпочинає другий тайм передачею з центра поля!

Перший тайм завершується, Динамо досить несподівано вийшло вперед наприкінці першого тайму, що дасть серйозну перевагу перед другою половиною гри.

45' Ракицький не за правилами атакував Вербича, завдавши удар у спину. Жовта картка.

45' Дві хвилини додає арбітр до першого тайму.

44' ГОООООООЛ! Динамо виходить вперед! Піварич подав у центр штрафного, Сідклей головою подовжив пас на Шапаренка, а той у дотик розстрілив ворота П'ятова. Гол у роздягальню дасть серйозну перевагу киянам перед перервою.

43' Майкон виконав довгу діагональ на лівий флангу на Ісмаїлі, але вийшло дуже сильно: м'яч пішов за межі поля.

42' Сідклей увірвався в штрафну з лівого флангу, віддавав назад на Шапаренко, але захисник Шахтаря зробив перехоплення.

40' Трохи заспокоїлась гра, жодна команда не грає активно в атаці, трибуни чекають видовища.

38' Без м'яча грають кияни, але грамотно пересуваються по полю, у "гірників" не виходить пройти щільну оборону.

37' Ісмаїлі прострілив на кут воротарського, але там чітко діяв захисник Динамо вибивши м'яч в поле.

36' Болбат пробив з лівої ноги, але м'яч полетів вище воріт.

35' Набирають оберти команди, але окрім моменту Динамо, більше гостроти не було.

33' По правому флангу прорвався Вербич, міг віддати передачу в центр Беньямін, але вирішив пробити самотужки, трохи не влучно від словенця.

32' Циганков протягнув м'яч до центру, віддав вперед на Шапаренко, але м'яч до Миколи не дійшов.

31' Міг вийти небезпечний момент в Шахтаря, але простріл Болбата без проблем перехопив Бойко.

30' Кияни почали високо зустрічати гірників, але поки зупиняють їх лише з порушенням правил.

28' Ісмаїлі прострілив з лівого краю штрафного майданчика, але кияни відбилися, Шапаренко підхопив м'яч, але його відразу атакував Степаненко. Суддя нагородив капітана Шахтаря заслуженою жовтою карткою.

26' Циганков натрапив на Ісмаїлі. Все було в рамках правил, однак знадобилася допомога медиків.

24' Пожвавилась гра, додали швидкості обидві команди, чекаємо на забиті голи.

23' Швидка відповідь від Шахтаря: Майкон віддав поперечну передачу на Алана Патріка, той пробив низом у дальній кут, але м'яч полетів у бік від воріт.

22' Гольовий момент в Динамо! Втік Сідклей по флангу і видавав Вербичу на порожні ворота, але трохи засильною вийшла передача. Перший супермомент у матчі.

21' Володіють "гірники" м'ячем, однак далі центру поля поки не проходять.

20' Алан Патрік виконав неточну поперечну передачу, Циганков перехопив, пішов вперед, але суддя зупинив атаку через порушення правил: Вербич заблокував Степаненко.

18' Фол в атаці: Дентіньо підіграв собі рукою.

17' Мораес увірвався в штрафну з лівого флангу, прострілив у центр, але Ісмаїлі вдарив повз м'яч, а захисник вибив снаряд куди подалі.

15' Степаненко закинув м'яч в район 11-метрової позначки, Мораес впав у штрафному майданчику Динамо, але суддя розвів руками.

14' Не випускає Шахтар суперника з власної половини поля, тільки м'яч отримують гравці Динамо відразу щильний пресинг приносить "гірникам" відбір.

13' Довга діагональ на Ісмаїлі не пройшла: бразилець не зміг зупинити м'яч.

12' Все ж оновили Степаненку капітанську пов'язку, а тим часом м'яч майже не затримується в центрі поля.

11' Подача з кутового вийшла гострою, але м'яча ніхто не торкнувся, і П'ятову не склало труднощів руками накрити його.

10' Сідклей пройшовся лівим флангом, прострілив, але Кривцов вибив м'яч на кутовий. Перший момент у Динамо.

9' Шепелєву знадобилася допомога медиків. Багато зупинок в перші хвилини.

8' "Гірники" заробили стандарт на правому фланзі атаки. Ракицький виконай подачу в штрафний майданчик суперника, але кияни відбилися.

7' Кендзьора закинув м'яч зі своєї половини поля на хід Вербичу, але не вистачило точності

6' У Тараса Степаненка виявилися якісь проблеми з капітанською пов'язкою, віддав її Фонсеці.

5' Шахтар з перших хвилин грає першим номером, тотальний контроль м'яча від "гірників".

4' Продемонстрували Тайсона, активно підтримує своїх товаришів по команді з лави запасних бразилець.

3' Кендзьора головою вибив м'яч зі своєї штрафної площі після небезпечного навісу з правого флангу атаки Шахтаря.

2' Грубий фол в центрі поля від Кендзьори, міг арбітр дати жовту картку, але пробачив поляка.

1' Шахтар віддає перший пас в матчі, з центру поля.

Відбулося рукостискання, майже усі гравці Динамо потисли руку Жуніору Мораесу.

Команди вийшли на поле, лунає гімн України.

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Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 3-го листопада, Шахтар зіграє проти Динамо у рамках 14-го туру української Прем'єр ліги.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію починаючи з 16:45.

Джерело - Чемпіон.