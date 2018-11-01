90-і на трибунах: після матчу з Минаєм уболівальникам Динамо погрожували пістолетом. ФОТО

Матч між Минаєм та Динамо закінчився не лише перемогою киян, а й неприємним інцидентом на трибунах.
На своїй сторінці у Facebook один з вболівальників киян Віталій Шеремета розповів, що фанам погрожували пістолетом.
"Оця людина, кажуть, охорона президента ФК Минай, екс-регіонала, начальника чопської митниці, прийшла в кінці матчу на гостьову трибуну, вдарила одного з ультрас, потім дістала пістолет. Його колега, що ліворуч, залив всіх газовим балончиком. Я так розумію, місцеві тітушки. Поліція їх не чіпала", – написав Віталій Шеремета.
Нагадаємо, матч Минай — Динамо закінчився з рахунком 3:1 на користь киян.
А Шахтар з боями пеерграв Олімпік.
Джерело - Чемпіон.