Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України

Шахтар здолав Олімпік у рамках 1/8 Кубку України з рахунком 3:2.

У першому таймі рахунок залишився незмінним, однак на початку другої половини гри Олімпік вийшов уперед.

Вже через вісім хвилин Мораес зрівняв рахунок у матчі.

Ще через три хвилини Шахтар повів у рахунку.

На 81-й хвилині Гай зрівняв рахунок, однак через 2 хвилині "гірники" поставили крапку у матчі завдяки голу Данченка.

Кубок України

1/8 фіналу

31 жовтня

Шахтар - Олімпік 3:2 (0:0, 2:1)

Голи: 0:1 - 55, автогол Шевченко, 1:1 - 63 Мораес, 2:1 - 66 Тотовицький, 2:2 - 81 Гай, 3:2 - 83 Данченко

Нагадаємо, Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України.

Також, розлючене Динамо знищило Минай у 1/8 Кубку України.

Джерело - Чемпіон.