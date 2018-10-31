Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України

Шахтар здолав Олімпік у рамках 1/8 Кубку України з рахунком 3:2.
У першому таймі рахунок залишився незмінним, однак на початку другої половини гри Олімпік вийшов уперед.
Вже через вісім хвилин Мораес зрівняв рахунок у матчі.
Ще через три хвилини Шахтар повів у рахунку.
На 81-й хвилині Гай зрівняв рахунок, однак через 2 хвилині "гірники" поставили крапку у матчі завдяки голу Данченка.
Кубок України
1/8 фіналу
31 жовтня
Шахтар - Олімпік 3:2 (0:0, 2:1)
Голи: 0:1 - 55, автогол Шевченко, 1:1 - 63 Мораес, 2:1 - 66 Тотовицький, 2:2 - 81 Гай, 3:2 - 83 Данченко
Нагадаємо, Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України.
Також, розлючене Динамо знищило Минай у 1/8 Кубку України.
Джерело - Чемпіон.