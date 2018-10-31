Розлючене Динамо знищило Минай у 1/8 Кубку України

Розлючене після поразки від Львову Динамо змогло відквитати один гол у Миная та вийти до чвертьфіналу Кубку України.

На 23-й хвилині господарі поля несподівано вийшли вперед, зусиллями Гегедоша.

У першому таймі Минаю вдалося залишити свої ворота сухими, однак вже на початку другої половини гри Динамо кардинально змінило хід гри.

Вже через 10 хвилин після початку другого тайму кияни вигравали 3:1.

Надалі гра була більш спокійною, хоча Динамо створювало моменти для взяття воріт суперника.

Кубок України

1/8 фіналу

31 жовтня

Минай – Динамо 1:3 (0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 23 Гегедош, 1:1 - 49 Шапаренко, 1:2 - 52 Шапаренко, 1:3 - 56 Гармаш

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Джерело - Чемпіон.