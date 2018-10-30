Бєсєдін: Не можна такі команди як Минай недооцінювати

Форвард Динамо Артем Бєсєдін зараз відновлюється після травми, проте гравець сподівається, що кияни без нього пройдуть далі в Кубку України.

Про це сказав сам гравець.

"Що ми знаємо про Минай? Що там є досить досвідчені хлопці: Кополовець, Допілка, інші. Не можна такі команди недооцінювати, вони вийдуть на поле з позамежною самовіддачею Актуально: Минай подав всі квитки на поєдинок з Динамо. "Повинні просто показувати той футбол, який демонструємо в останніх поєдинках. Важливо відпрацювати на максимумі, перемогти і пройти далі ", - сказав Бєсєдін.

Нагадаємо, ціна всієї команди друголігової команди коштує як один гавець киян.

Джерело - Динамо.