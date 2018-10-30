Минай продав усі квитки на матч проти Динамо

Матч 1/8 Кубка України між Минаєм та Динамо викликав ажіотаж серед глядачів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Клуб з Другої ліги продав уже всі квитки на поєдинок з іменитим суперником. Стадіон ужгородців вміщає 1300 глядачів, квитки на основні трибуни коштували 400 гривень. Також клуб змонтував додаткові 3000 місць, ціна на які була 250 гривень.

Завтра, 31 жовтня, Минай прийматиме Динамо у матч 1/8 фіналу Кубка України.

Матч стартує о 14:00.

Нагадаємо, ціна всієї команди друголігової команди коштує як один гравець киян.

Джерело - fcminaj.