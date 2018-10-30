Вартість гравців Минаю дорівнює ціні Бойка

Портал Transfermarket оцінив футболістів закарпатської команди у загальну суму в 1,35 млн євро.

Якщо порівнювати з київським Динамо, то за таку ціну можна придбати Дениса Бойка, Міккеля Дуелунда чи Миколу Шапаренка, кожен із яких оцінюється у півтора мільйона. Загальна вартість команди киян складає 66,8 млн.

Найдорожчим серед гравців Миная оцінюють Василя Кобіна — 400 тисяч євро. Загалом Transfermarket наводить дані навіть не про весь склад Миная. Експерти порталу оцінили тільки дев'ятьох футболістів: Олега Допілку (300 тис.), Ігоря Ощипка (200 тисяч євро), Максима Гавриленка (125 тис.), Владислава Образцова (100 тис.), Анатолія Нурієва (100 тис.), Петра Стасюка (75 тис.), Сергія Мелашенка (25 тис.) та Михайла Бабія (25 тис.).

Нагадаємо, Минай вразив ціною квитків на матч з Динамо.

А Коноплянка розповів, коли готовий перейти в Минай.

Джерело - http://1927.kiev.ua.