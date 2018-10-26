Алієв: Якщо Тайсон і Марлос не вийдуть, то у Динамо будуть шанси

Поєдинок 14-го туру УПЛ Шахтар - Динамо буде цікавим.
Вважає екс-хавбек киян Олександр Алієв.
"Матч з Шахтарем завжди є принциповим, незалежно від стану Динамо. Якщо Тайсон і Марлос не вийдуть, то у киян будуть хороші перспективи для позитивного результату.
У будь-якому випадку матч буде захоплюючим і цікавим", – сказав Алієв.
Нагадаємо, Шахтар прийматиме Динамо у рамках 14 туру Чемпіонату України, матч відбудеться третього листопада. Початок гри о 17:00.
Раніше, Алієв пограв у футбол з в’язнями.
Нагадаємо, наразі Алієв очолює дитячу академію любительського клубу Меліоратор.
Джерело - football24.