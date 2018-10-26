Ювентус хоче безкоштовно отримати голкіпера Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа зацікавив Ювентус. Туринський клуб готовий запропонувати контракт футболісту влітку наступного року.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, керівництво "б'янконері" хоче підписати 27-річного футболіста влітку 2019 року, коли у Де Хеа закінчиться контракт з манкуніанцями і з'явиться можливість підписати воротаря у якості вільного агента. Але у Манчестер Юнайтед є опція продовження контракту з Давідом ще на рік – до 2020 року.

Зазначимо, що Де Хеа поки не домовився з Манчестер Юнайтед щодо нового контракту.

Нагадаємо, Ювентус мінімально переміг МЮ.

Також, Роналду зустрівся з Алексом Фергюсоном.

Джерело - football24.